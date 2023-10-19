Экс-адвокат штаба Трампа признала вину по делу о вмешательстве в выборы

Экс-адвокат избирательного штаба бывшего президента США Дональда Трампа Сидни Пауэлл, которая проходит в качестве одной из обвиняемых по делу о вмешательстве в президентские выборы в штате Джорджия в 2020 году, признала свою вину.

Экс-адвокат избирательного штаба бывшего президента США Дональда Трампа Сидни Пауэлл, которая проходит в качестве одной из обвиняемых по делу о вмешательстве в президентские выборы в штате Джорджия в 2020 году, признала свою вину.

Как передает Report , об этом сообщила телекомпания CNN.

По условиям сделки Пауэлл могут приговорить к шести годам условно, уточнил телеканал. Она будет обязана давать показания на следующих заседаниях и принести извинения жителям штата Джорджия.

Таким образом, Пауэлл стала вторым человеком, признавшим вину в рамках этого дела. В конце сентября вину признал поручитель по залогам Скотт Холл, которого могут приговорить к пяти годам условно, штрафу в размере 5 тыс. долларов и 200 часам общественных работ.

Остальные 17 обвиняемых, включая самого Трампа, свою вину не признают.