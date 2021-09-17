ЭКОВАС ввел персональные санкции против захвативших власть в Гвинее военных

Саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) рассмотрел в четверг развитие событий в Гвинее и Мали, где были совершены госперевороты и военные захватили власть, и ужесточил подходы к двум указанным государствам.

Саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) рассмотрел в четверг развитие событий в Гвинее и Мали, где были совершены госперевороты и военные захватили власть, и ужесточил подходы к двум указанным государствам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Оно отмечает, что в отношении Гвинеи было принято решение ввести персональные санкции против группы военных, которые совершили переворот и сейчас управляют страной. Санкции включают замораживание их банковских счетов. Одновременно ЭКОВАС потребовал от военного руководства Гвинеи завершить переход к гражданскому правлению в течение ближайших шести месяцев.

По поводу Мали саммит ЭКОВАС указал, что согласованная год назад дата президентских и парламентских выборов, назначенная на февраль 2022 года, не подлежит обсуждению и должна быть соблюдена нынешним руководством страны. Одновременно на встрече было принято решение ввести санкции против тех лиц в Мали, которые препятствуют выполнению утвержденного графика переходного периода.

Отметим, что нынешний саммит ЭКОВАС состоялся в очном формате под председательством президента Ганы Наны Акуфо-Аддо. На встрече был заслушаны два доклада. Первый - делегации ЭКОВАС, которая посетила на минувшей неделе Гвинею и провела переговоры с военным руководством страны, второй - делегации посредников ЭКОВАС во главе с бывшим президентом Нигерии Гудлаком Джонатаном, совершившей поездку в Мали в начале сентября.