ЭКОВАС: Войска применят силу, если в Гамбии не будет мирной передачи власти

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Войска силой сместят проигравшего президентские выборы в Гамбии Яйя Джамме, если тот до полудня пятницы не откажется от своего поста.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на президента Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) Марселя де Соуза.

"Если Джамме откажется покинуть Гамбию к полудню, региональные войска заставят его уйти силой", - заявил глава ЭКОВАС.

В ночь на пятницу военные Сенегала заявили о вводе войск в Гамбию. О направлении своих войск в Гамбию сообщали также власти Нигерии. Затем ЭКОВАС объявил о приостановке операции до полудня пятницы, чтобы дать Джамме шанс на мирную передачу власти избранному главе государства Адаме Барроу.

В среду парламент Гамбии продлил полномочия Джамме, который должен был передать власть избранному главе государства Адаме Барроу 19 января. Барроу в четверг вступил в должность в посольстве Гамбии в столице Сенегала Дакаре.