ЭКОВАС приостановило участие Мали в руководящих органах сообщества

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение приостановить участие Мали в своих руководящих органах в ответ на предпринятый военными этой страны мятеж.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение приостановить участие Мали в своих руководящих органах в ответ на предпринятый военными этой страны мятеж.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении ЭКОВАС.

"Немедленно приостанавливается участие Мали в руководящих органах ЭКОВАС в соответствии с Дополнительным протоколом о демократии и эффективном управлении вплоть до восстановления конституционного порядка", - указано в документе.

Кроме того, ЭКОВАС приняло решение о "закрытии всех сухопутных и воздушных границ, а также о прекращении всех экономических, торговых и финансовых операций стран-членов ЭКОВАС с Мали".