Экономист: Франция утратила свое некогда завидное положение

Франция утратила свое некогда завидное положение среди других народов, потеряла былую привлекательность и шарм и идет по пути в никуда.

Как передает Report, об этом заявил французский экономист, профессор Оливье Бабо в своем Twitter.

"Она [Франция] - как бывший богач, у которого больше нет средств для удовлетворения своих нужд. Былая краса, которая больше не привлекает", - сказал он, отметив, что сегодня страна отстает по многим показателям. Это и ВВП на душу населения, и производительность, и продолжительность рабочего дня, и уровень знаний студентов.

"Мы отстаем, и нам все равно", - с горечью пишет О. Бабо.

Франция больше не может позволить себе былую самую щедрую систему социальной защиты в мире. Ее госфонды "обескровлены", система администрирования громоздка и неэффективна.

По его словам, лендеры, которые предоставляли средства (по 6 млрд в неделю на операционные расходы) уже стали отворачиваться, долги стали стоить дороже...

"Утвердился новый жизненный подход - общество, в котором каждый может жить за счет усилий других. Любое богатство является незаконным. Любая элита - аферисты. Труд - это реакционная ценность. Превосходство выделяет, поэтому ненавистно. На прогресс смотрят с недоверием. Наука - объект насмешек", - так описывает О. Бабо нынешнюю Францию.

Французы считают, что обладают неопровержимым моральным превосходством "над этими народами, живущими во тьме, потому что они не были затронуты светом нашей исключительности".

"Мы можем работать меньше, облагать налогами и регулировать больше, чем другие, потому что мы - французы", - иронизирует автор поста.

По его словам, с нынешними законами во Франции в скором времени просто не останется ничего и никого, с кого можно было бы собирать налоги.

"Мы будем чем-то средним между Ливаном без кедров и Венесуэлой без нефти. Петух на навозе", - заключил он.