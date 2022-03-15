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Экономике Украины нанесен ущерб на полтриллиона долларов

Экономике Украины нанесен ущерб на полтриллиона долларов Предварительно убытки из-за военных действий России на территории Украины составляют не менее 500 млрд долларов, но и эта сумма не является окончательной.
Другие страны
15 марта 2022 г. 13:44
Экономике Украины нанесен ущерб на полтриллиона долларов

Предварительно убытки из-за военных действий России на территории Украины составляют не менее 500 млрд долларов, но и эта сумма не является окончательной.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Немало логистических цепочек разорваны полностью, уничтожено немало предприятий, а некоторые просто не могут работать, потому что их работники уехали. В министерстве экономики считали, что расходы от войны составят от трети до половины ВВП страны. По другой оценке, речь идет о 500 млрд долларов. Однако точную сумму можно будет назвать только после окончания ", - подчеркнул Марченко.

Международный валютный фонд прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта Украины на 10% по итогам 2022 года из-за войны с Россией. Также фонд прогнозирует рост инфляции до 19,1%.

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Версия на английском языке Ukraine war damage tops $500 billion so far
Версия на азербайджанском языке Müharibə nəticəsində Ukraynaya 500 milyard dollar ziyan dəyib

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