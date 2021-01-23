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Экономике США предрекли погружение в глубочайшую яму

Экономике США предрекли погружение в глубочайшую яму Власти США должны принять неотложные меры стимулирования экономики в условиях пандемии, иначе придется выбираться "из еще более глубокой ямы".
Другие страны
23 января 2021 г. 00:02
Экономике США предрекли погружение в глубочайшую яму
Брайен Диз

Власти США должны принять неотложные меры стимулирования экономики в условиях пандемии, иначе придется выбираться "из еще более глубокой ямы".

Как передает Report, об этом заявил на брифинге глава Национального экономического совета Белого дома Брайен Диз.

"Мы находимся в опасном ситуации с точки зрения вируса и экономики. Без решительных действий мы рискуем попасть в очень глубокую экономическую яму, еще более серьезную, чем кризис, в котором находимся сейчас", - сказал он.

По словам Диза, в стране все еще наблюдается нехватка рабочих мест. "Нам все еще не хватает 10 млн рабочих мест по сравнению с тем, чтобы было с экономикой, когда пандемия началась. Только вчера мы видели данные Минтруда США о том, что еще 900 тыс. человек за последнюю неделю обратились с первичными заявками на получение пособия по безработице. Это момент, который требует решительных действий, чтобы побороть эту пандемию и поддержать экономическое восстановление, в котором нуждаются американские семье", - подчеркнул Диз.

Он также рассказал, что позднее президент США Джозеф Байден подпишет два указа, направленные на смягчение последствий пандемии для жителей США. Один из них, как пояснил Диз, предпишет американским ведомствам "рассмотреть ряд мер, которые предоставят экстренную помощь работающим семьям", пострадавшим в результате кризиса. Второй указ касается минимального размеры оплаты труда федеральных служащих и подрядчиков.

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