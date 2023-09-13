Экономика Великобритании пострадала из-за дождей

Великобритания столкнулась с неожиданным сокращением ВВП на 0,5% в июле, вызванным рекордными ливнями и забастовками.

Великобритания столкнулась с неожиданным сокращением ВВП на 0,5% в июле, вызванным рекордными ливнями и забастовками.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщает Управление национальной статистики Великобритании (ONS).

Месяцем ранее экономика страны показала рост на 0,5%. Основной удар был нанесен секторам услуг и строительства, снизившимся на 0,5%, а также промышленному производству, показавшему снижение на 0,7%. Консенсус прогноз от аналитиков собранный агентством Reuters предсказывал более умеренное снижение на 0,2%.

Одной из причин спада ВВП стали необычайно сильные ливни, которые привели к сокращению активности в строительстве и розничной торговле. Июль 2023 года вошел в историю Великобритании как шестой по силе месяц ливней с момента начала наблюдений в 1836 году. Торговые компании сообщили о существенном снижении розничных продаж в июле из-за неблагоприятных погодных условий.

Другим негативным фактором стали массовые забастовки врачей и учителей, требовавших повышения зарплат в условиях растущей инфляции, которые серьезно ударили по сектору услуг.