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Экономика Великобритании оказалась на пороге технической рецессии

Экономика Великобритании оказалась на пороге технической рецессии Экономика Великобритании с июля по сентябрь текущего года сократилась на 0,1%.
Другие страны
22 декабря 2023 г. 11:59
Экономика Великобритании оказалась на пороге технической рецессии

Экономика Великобритании с июля по сентябрь текущего года сократилась на 0,1%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует отчет, распространенный Национальной статистической службой (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства.

Этот показатель оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост ВВП страны на 0,2%. Также были ухудшены показатели второго квартала.

По новым данным статистического ведомства, ВВП не вырос с апреля по июнь (вместо ранее объявленного роста на 0,2%). Таким образом, экономика страны оказалась на пороге технической рецессии, когда спад фиксируется два квартала подряд.

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Версия на английском языке UK recession might be under way after economy shrinks in Q3

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