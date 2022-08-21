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Экономика Германии зимой может столкнуться с рецессией

Экономика Германии зимой может столкнуться с рецессией Немецкая экономика этой зимой может столкнуться с рецессией, а осенью инфляция в стране, возможно, достигнет двузначного значения.
Другие страны
21 августа 2022 г. 00:29
Экономика Германии зимой может столкнуться с рецессией

Немецкая экономика этой зимой может столкнуться с рецессией, а осенью инфляция в стране, возможно, достигнет двузначного значения.

Как передает Report со ссылкой на Rheinische Post, такое мнение высказал президент Бундесбанка Йоахим Нагель.

По его словам, это случится в том случае, если энергетический кризис усугубится.

Нагель уверен, что инфляция в ФРГ может превысить 10%. Такие показатели в последний раз наблюдались более 70 лет назад, - в 1951 году уровень инфляции в стране достиг 11%.

При этом глава немецкого ЦБ добавил, что меры, принятые правительством Германии для уменьшения последствий высокого уровня инфляции, в том числе скидка на бензин, постепенно отменяются. Нагель считает, что это может увеличить уровень инфляции на процентный пункт.

Он добавил, что необходимо снизить НДЦ на газ, что поможет сократить цены. Однако, инфляция останется актуальной проблемой и в 2023 году, считает Нагель.

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