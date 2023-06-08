О нас

Экономический рост Германии находится под угрозой

Экономический рост Германии находится под угрозой Нехватка рабочих рук угрожает экономическому росту Германии.
Другие страны
8 июня 2023 г. 00:34
Экономический рост Германии находится под угрозой

Нехватка рабочих рук угрожает экономическому росту Германии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно исследованию германского правительственного института, численность рабочей силы в стране сейчас составляет 47 млн человек, но скоро она перестанет расти и этот момент станет концом постоянного повышения уровня жизни немцев, утверждает агентство. Без серьезных изменений этот показатель резко сократится в ближайшие годы, что подорвет экономический рост, усилит инфляционное давление и создаст особенно серьезные проблемы для занятых производительной деятельность фирм, считает агентство.

Для его поддержания на нынешнем уровне страна нуждается в 400 000 новых работников ежегодно. В то же время миграция не решила данную проблему. Только половина беженцев, прибывших во время волны иммиграции, нашла работу пять лет спустя.

Экономика Германии будет зависеть от повышения производительности уже трудоустроенных работников, сообщает Bloomberg. Согласно его прогнозам, общий рост экономики страны вряд ли превысит 1% в течение десятилетия. Германия столкнется с большим демографическим тормозом экономического роста, чем любая из ее западных коллег в течение следующих десяти лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniyanın iqtisadi inkişafı təhlükə altındadır

Самое важное

ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
6 июня 2023 г. 15:57
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
6 июня 2023 г. 11:45
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
5 июня 2023 г. 21:57
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
5 июня 2023 г. 21:24
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
5 июня 2023 г. 20:33
Эрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
ФотоЭрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
3 июня 2023 г. 16:21
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
3 июня 2023 г. 14:25
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
3 июня 2023 г. 12:42
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
3 июня 2023 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi