Экономический рост Германии находится под угрозой

Нехватка рабочих рук угрожает экономическому росту Германии.

Нехватка рабочих рук угрожает экономическому росту Германии.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно исследованию германского правительственного института, численность рабочей силы в стране сейчас составляет 47 млн человек, но скоро она перестанет расти и этот момент станет концом постоянного повышения уровня жизни немцев, утверждает агентство. Без серьезных изменений этот показатель резко сократится в ближайшие годы, что подорвет экономический рост, усилит инфляционное давление и создаст особенно серьезные проблемы для занятых производительной деятельность фирм, считает агентство.

Для его поддержания на нынешнем уровне страна нуждается в 400 000 новых работников ежегодно. В то же время миграция не решила данную проблему. Только половина беженцев, прибывших во время волны иммиграции, нашла работу пять лет спустя.

Экономика Германии будет зависеть от повышения производительности уже трудоустроенных работников, сообщает Bloomberg. Согласно его прогнозам, общий рост экономики страны вряд ли превысит 1% в течение десятилетия. Германия столкнется с большим демографическим тормозом экономического роста, чем любая из ее западных коллег в течение следующих десяти лет.