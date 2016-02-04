Экономический коридор Китай-Пакистан будут охранять 10 тыс. военных

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Пакистан принял решение создать спецотряд из 10 тыс. военнослужащих специальных войск, которые будут обеспечивать безопасность вдоль китайско-пакистанского экономического коридора, заявил помощник премьер-министра Пакистана по внешнеполитическим вопросам Саид Тарик Фатеми, находящийся с визитом в Китае, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы приняли решение создать специальный отряд из высокопрофессиональных военнослужащих, которые будут иметь специальную экипировку… Их задачей станет обеспечение безопасности работающих в Пакистане граждан Китая и китайских компаний", — цитирует газета China Daily Фатеми.

Китайско-пакистанский экономический коридор — инвестируемый Китаем инфраструктурный проект на сумму 46 млрд. долларов, который должен посредством широкой сети автомобильных и железных дорог соединить пакистанский юго-западный портовый город Гвадар с китайским Синьцзян-Уйгурским автономным районом.