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Экономические трудности Нигерии ведут к распространению детского труда

Экономические трудности Нигерии ведут к распространению детского труда Тяжелая экономическая ситуация в Нигерии, когда многим, особенно малоимущим, с трудом удается выживать, ведет к распространению детского труда.
Другие страны
1 апреля 2024 г. 21:35
Экономические трудности Нигерии ведут к распространению детского труда

Тяжелая экономическая ситуация в Нигерии, когда многим, особенно малоимущим, с трудом удается выживать, ведет к распространению детского труда.

Как передает Report, об этом пишет нигерийская газета The Nation.

В Нигерии малолетних детей используют в качестве домашней прислуги, отмечает издание. Иногда родители берут вперед плату за будущий труд своих детей, отдавая их в чужие семьи, тем самым обрекая фактически на домашнее, а то и сексуальное рабство. В некоторых семьях именно малые дети, а не родители становятся основным кормильцем.

По данным Международной организации труда (МОТ), такую жизнь ведут около половины всех детей в Нигерии. С этим согласна постоянный секретарь Министерства труда и занятости Нигерии Качоллом Даджу, которая полагает, что, кроме всего прочего, в данном случае родители еще и лишают детей возможности получить образование.

По данным МОТ, детский и принудительный труд в частном секторе обеспечивает ежегодно около $236 млрд незаконной прибыли по всему миру. С 2014 года показатель вырос на 37%, или $64 млрд, значительно увеличилось число людей, которых принуждают работать.

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