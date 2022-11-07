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Экологические активисты снова перекрыли несколько дорог в Берлине

Экологические активисты снова перекрыли несколько дорог в Берлине Активисты природоохранного движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) снова провели в понедельник акции в Берлине, парализовав движение в некоторых районах Берлина.
Другие страны
7 ноября 2022 г. 15:37
Экологические активисты снова перекрыли несколько дорог в Берлине

Активисты природоохранного движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) снова провели в понедельник акции в Берлине, парализовав движение в некоторых районах Берлина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах города.

По информации полиции, они устроили сидячие забастовки как минимум на четырех перекрестках, приклеив свои руки к асфальту. Образовались многокилометровые пробки. В районе Фридрихсхайн дело дошло до стычек протестующих с водителями. Активисты потребовали от правительства ФРГ более эффективных действий в борьбе с глобальным потеплением.

Это не первая акция представителей движения в последнее время в Германии. Действия Letzte Generation подвергаются все большей критике со стороны общественности и политиков. На прошлой неделе они распылили краску на фасады зданий, в которых располагаются штаб-квартиры правящих партий - "зеленых", Свободной демократической партии и социал-демократов.

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