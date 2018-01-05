Экологи обнаружили 88 мёртвых дельфинов в бухте возле Рио-де-Жанейро

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Бразильские экологи пытаются выяснить причину гибели 88 дельфинов, чьи тела были обнаружены в бухте возле Рио-де-Жанейро.

Как передает Report, об этом сообщает ABC.

Отмечается, что тела 88 мёртвых животных были извлечены из бухты за последние 18 дней.

Как отметил телекомпании биолог Леонардо Флач, причиной гибели дельфинов могли стать бактерии или вирус.

"Мы никогда раньше с таким не сталкивались. Это трагедия. Каждый день мы находим четыре или пять мёртвых дельфинов", — заявил он.