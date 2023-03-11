Экоактивисты заблокировали автомагистраль в Гааге

Активисты экологического движения Extinction Rebellion заблокировали автомагистраль A12 в нидерландской Гааге.

Активисты экологического движения Extinction Rebellion заблокировали автомагистраль A12 в нидерландской Гааге.

Как передает Report, об этом сообщает Нидерландская радиовещательная корпорация (NOS).

Протестующие против бездействия в борьбе с изменением климата заблокировали шоссе с обеда в субботу, 11 марта. По данным организации, в акции приняли участие более 3 тыс. участников. Активисты потребовали у местных властей прекратить субсидировать компании, которые работают на ископаемом топливе.

Мэр города дал разрешение применять против демонстрантов водометы, однако их пока не использовали. Власти также предупредили активистов, что блокировать трассу запрещено, и пригрозили арестами.