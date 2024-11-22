Экоактивисты в знак протеста вывалили навоз перед зданием МВД в Риме

Климатические активисты движения Extinction Rebellion в знак протеста вывалили навоз и разбили лагерь у здания МВД в Риме.

Климатические активисты движения Extinction Rebellion в знак протеста вывалили навоз и разбили лагерь у здания МВД в Риме.

Как передает Report, об этом сообщает издание Corriere della Sera.

"Активисты приехали на грузовике, груженном навозом, который они вывалили на землю", - говорится в материале.

По данным газеты, акция протеста началась неожиданно после 11.00 по местному времени. Около сотни молодых людей вывалили навоз на тротуар перед зданием министерства и недалеко от входа в ведомство разбили лагерь, установив на улице палатки. Участники акции выкрикивали лозунги в защиту окружающей среды и рабочих мест.

На место прибыла полиция. Органы правопорядка вывели активистов из палаток, их отвозят в полицейский участок для установления личности. Некоторые оказывали "пассивное сопротивление", сидя на земле в окружении полицейского кордона, другие были задержаны при попытке повесить на деревья транспарант.