Экоактивисты в знак протеста вывалили навоз перед зданием МВД в Риме

Климатические активисты движения Extinction Rebellion в знак протеста вывалили навоз и разбили лагерь у здания МВД в Риме.
Как передает Report, об этом сообщает издание Corriere della Sera.
"Активисты приехали на грузовике, груженном навозом, который они вывалили на землю", - говорится в материале.
По данным газеты, акция протеста началась неожиданно после 11.00 по местному времени. Около сотни молодых людей вывалили навоз на тротуар перед зданием министерства и недалеко от входа в ведомство разбили лагерь, установив на улице палатки. Участники акции выкрикивали лозунги в защиту окружающей среды и рабочих мест.
На место прибыла полиция. Органы правопорядка вывели активистов из палаток, их отвозят в полицейский участок для установления личности. Некоторые оказывали "пассивное сопротивление", сидя на земле в окружении полицейского кордона, другие были задержаны при попытке повесить на деревья транспарант.