О нас

Экоактивисты в Германии совершили 580 преступлений

Экоактивисты в Германии совершили 580 преступлений Радикальные экологические активисты из движения Letzte Generation совершили 580 противоправных деяний с начала 2022 года, 740 человек были привлечены к уголовной ответственности.
Другие страны
11 июня 2023 г. 08:14
Экоактивисты в Германии совершили 580 преступлений

Радикальные экологические активисты из движения Letzte Generation совершили 580 противоправных деяний с начала 2022 года, 740 человек были привлечены к уголовной ответственности.

Как передает Report, об этом сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в опубликованном интервью газете Bild am Sonntag.

"Активисты совершают правонарушения. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии впервые подготовило общенациональный отчет о ситуации", - сказала Фезер. "С начала 2022 года с Letzte Generation было связано 580 преступлений, 740 человек были заключены под стражу полицией", - подчеркнула она. При этом министр уточнила, что в основном речь идет о "принуждении и порче имущества".

В то же время Фезер отметила, что "для защиты климата действия экоактивистов совершенно бесполезны". "Во многих местах мы видим, как в дело вмешивается полиция, активисты предстают перед судом. Это правильно. Но между преступниками и экстремистами есть различия", - резюмировала глава МВД Германии.

Letzte Generation призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости за проезд в общественном транспорте. Представители движения неоднократно подчеркивали, что будут продолжать свои акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимального решения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
4 июня 2023 г. 09:34
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
5 июня 2023 г. 10:11
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
5 июня 2023 г. 12:20
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
6 июня 2023 г. 18:20
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
7 июня 2023 г. 10:58
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
7 июня 2023 г. 20:49
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
8 июня 2023 г. 16:16
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
10 июня 2023 г. 00:41
Президент Турции принял главу УЕФА
Президент Турции принял главу УЕФА
10 июня 2023 г. 17:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi