Экоактивисты в Гамбурге разлили на мост масло и перекрыли дорогу перед приездом Карла III

Три экоактивиста разлили растительное масло на Кельбрандский мост и перекрыли дорогу перед приездом в Гамбург британского монарха Карла III.

Три экоактивиста разлили растительное масло на Кельбрандский мост и перекрыли дорогу перед приездом в Гамбург британского монарха Карла III.

Как передает Report со ссылкой на российские источники, об этом сообщает RND.

Полиция Гамбурга сообщила, что по крайней мере один человек застрял на дороге, его пришлось вытаскивать техникой.

Всех троих активистов задержали. Арестованными оказались члены группировки "Последнее поколение" (Letzte Generation). По информации организации, этой акцией немецкие активисты хотели показать, что "с нефтью ничего не получится".