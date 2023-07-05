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Экоактивисты сорвали второй матч на Уимблдоне за день

Экоактивисты сорвали второй матч на Уимблдоне за день Активист экологического движения Just Stop Oil приостановил второй матч на Уимблдоне-2023 за один день.
Другие страны
5 июля 2023 г. 23:09
Экоактивисты сорвали второй матч на Уимблдоне за день

Активист экологического движения Just Stop Oil приостановил второй матч на Уимблдоне-2023 за один день.

Как передает Report, во время матча австралийки Дарьи Савилл (Гавриловой) и британки Кэйти Бултер пожилой мужчина выбежал на корт и разбросал золотое конфетти и частицы пазла с изображением центрального корта Уимблдона. Протестующего сразу же задержали.

Ранее активисты Just Stop Oil сорвали матч между японцем Со Симабукуро и болгарином Григором Димитровым.

Активисты движения Just Stop Oil выступают за прекращение добычи нефти и газа. В апреле они сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. В мае прервали финал чемпионата Англии по регби, который прошел в Лондоне.

Уимблдон-2023 стартовал 3 июля и продлится до 16 июля. Россияне и белорусы допущены на турнир в нейтральном статусе.

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