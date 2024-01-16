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Экоактивисты сорвали собрание руководителей энергокомпаний на юге Норвегии

Экоактивисты сорвали собрание руководителей энергокомпаний на юге Норвегии Экоактивисты, призывающие к прекращению разведки нефти и газа в Европе, заблокировали проход к месту встречи руководителей энергетических компаний с политиками и должностными лицами на юге Норвегии.
Другие страны
16 января 2024 г. 17:53
Экоактивисты сорвали собрание руководителей энергокомпаний на юге Норвегии

Экоактивисты, призывающие к прекращению разведки нефти и газа в Европе, заблокировали проход к месту встречи руководителей энергетических компаний с политиками и должностными лицами на юге Норвегии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NRK.

По его информации, около 35 активистов из экологического движения Extinction Rebellion собрались у входа в отель Scandic Park Sandefjord на юге королевства и заблокировали вход в здание, тем самым сорвав мероприятие. По словам протестующих, их план заключается в том, чтобы "помешать министру энергетики выдать лицензии компаниям на добычу нефти".

Как уточнил телеканал, на встречу были приглашены министр энергетики Норвегии Терье Осланн, руководители энергетических компаний Aker BP, Var Energi ASA и Equinor ASA, а также представители парламента королевства.

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