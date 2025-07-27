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Экоактивисты пытались блокировать заход судна в порт Амстердама

Экоактивисты пытались блокировать заход судна в порт Амстердама Полиция Амстердама задержала пятерых участников акции экологического движения Extinction Rebellion (XR), попытавшихся заблокировать заход в порт круизного лайнера Celebrity Eclipse.
Другие страны
27 июля 2025 г. 16:33
Экоактивисты пытались блокировать заход судна в порт Амстердама

Полиция Амстердама задержала пятерых участников акции экологического движения Extinction Rebellion (XR), попытавшихся заблокировать заход в порт круизного лайнера Celebrity Eclipse.

Как передает Report, об этом сообщил портал Schuttevaer.

По его данным, около 04:30 по местному времени (06:30 по бакинскому времени) порядка 35 активистов на лодках, каяках и надувных плавсредствах попытались помешать швартовке судна у пассажирского терминала гавани. Акция продолжалась более двух часов. Лайнер в итоге все же пришвартовался. Пять экоактивистов были задержаны за агрессивное поведение, нанесение граффити на корпус судна и отказ предъявить документы. Двоих задержанных впоследствии отпустили.

При этом, по оценке активистов XR, действия властей поставили под угрозу жизни участников акции. По их словам, катера работников порта и правоохранителей "намеренно наезжали на надувные лодки" протестующих. Движение расценивает произошедшее как попытку умышленного причинения вреда здоровью активистов и не исключает подачи заявления в полицию. В свою очередь полиция Нидерландов сообщает, что в данный момент проводится проверка обстоятельств инцидента.

По утверждению активистов, лайнер Celebrity Eclipse, построенный в 2010 году, представляет собой "плавучую экологическую катастрофу", так как его функционирование способствует загрязнению воздуха и воды. Судно вмещает более 2,8 тыс. пассажиров, 1,2 тыс. членов экипажа и работает на "традиционном" топливе, оно не приспособлено для эксплуатации на более щадящем для окружающей среды сжиженном природном газе.

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