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Экоактивисты пригрозили исками 30 крупным компаниям из-за углеродных выбросов

Экоактивисты пригрозили исками 30 крупным компаниям из-за углеродных выбросов Международная экологическая организация, в прошлом году выигравшая дело против британо-нидерландской Royal Dutch Shell, призвала 30 транснациональных компаний сократить свои углеродные выбросы, пообещав подать на них в суд в обратном случае.
Другие страны
14 января 2022 г. 16:19
Экоактивисты пригрозили исками 30 крупным компаниям из-за углеродных выбросов

Международная экологическая организация, в прошлом году выигравшая дело против британо-нидерландской Royal Dutch Shell, призвала 30 транснациональных компаний сократить свои углеродные выбросы, пообещав подать на них в суд в обратном случае.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Milieudefensie, нидерландское подразделение организации "Друзья Земли", направило сообщения таким компаниям, как BP, ExxonMobil, ABN Amro, ING, Unilever, Vitol и KLM. У всех этих компанией есть дочерние организации, зарегистрированные в Нидерландах.

"Вы получили это письмо, потому что вы руководите предприятием, которое контролирует ... значительные объемы выбросов CO2, - говорится в письме главы Milieudefensie Дональда Польса главам компаний. - Принятие мер - принудительная обязанность. А системные игроки, такие как ваша компания, несут особую ответственность".

Организация призвала руководителей обнародовать планы по сокращению выбросов до 15 апреля. При этом она выразила готовность к сотрудничеству для разработки мер, необходимых для снижения углеродного следа в соответствии с Парижским соглашением по климату.

Однако если компании "не будут действовать достаточно быстро и решительно, мы, конечно же, будем рассматривать возможность обращения в суд".

В мае прошлого года суд в Нидерландах постановил, что Shell к 2030 году должна уменьшить объем выбросов на 45% относительно уровней 2019 года, удовлетворив соответствующий иск Milieudefensie. Уже тогда юристы предупреждали, что решение суда может создать прецедент и спровоцировать лавину новых исков против нефтяных компаний, банков, страховщиков и других фирм.

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