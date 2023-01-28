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Экоактивисты перекрыли одну из основных трасс в Гааге

Экоактивисты перекрыли одну из основных трасс в Гааге Голландская полиция начала эвакуацию экологических активистов, которые перекрыли одну из основных трасс в Гааге, соединяющую город в том числе с Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом.
Другие страны
28 января 2023 г. 20:10
Экоактивисты перекрыли одну из основных трасс в Гааге

Голландская полиция начала эвакуацию экологических активистов, которые перекрыли одну из основных трасс в Гааге, соединяющую город в том числе с Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

По данным телеканала, демонстрация организована движением Extinction Rebellion и направлена против выделения правительством субсидий на добычу полезных ископаемых, таких как нефть, газ и уголь.

НТК утверждает, что в акции принимают участие тысячи человек. Некоторые активисты приклеили себя к дорожному полотну, другие участники протеста с помощью специальной конструкции связали себя друг с другом, чтобы полиция не могла их забрать одного за одним.

Полиция изначально просила демонстрантов не блокировать дорогу, создавая тем самым опасность для участников движения, и переместиться в парк Маливелд поблизости, однако призывы блюстителей порядка были проигнорированы.

Активисты десятками вывозятся на автобусах в близлежащие полицейские участки, где им выдается предписание, запрещающее приближаться к месту демонстрации в течение трех месяцев.

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Версия на азербайджанском языке İqlim fəalları Haaqaya gedən əsas magistral yolu bağlayıblar

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