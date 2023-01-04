Экоактивисты облили краской ворота резиденции премьера Франции

Два активиста ассоциации Derniere Renovation ("Последняя реновация") облили оранжевой краской ворота и стену на входе в резиденцию премьер-министра Франции, расположенную в Матиньонском дворце в Париже.

Два активиста ассоциации Derniere Renovation ("Последняя реновация") облили оранжевой краской ворота и стену на входе в резиденцию премьер-министра Франции, расположенную в Матиньонском дворце в Париже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ассоциация в своем Twitter.

На видеозаписи, опубликованной ассоциацией, запечатлен момент задержания двух молодых людей 20 и 22 лет. На них были надеты футболки с надписью "Кто виноват?".

Как утверждается в заявлении, вопрос касается якобы недостаточных действий со стороны государства по активизации борьбы с изменением климата, как того требовало решение Государственного совета страны.

В 2020 году данным органом было принято первое решение о недостаточности действий властей по предотвращению загрязнения воздуха диоксидом азота и мелкими частицами в 13 городах страны.