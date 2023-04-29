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Экипаж судна Оcean Viking спас 153 мигранта в Средиземном море

Экипаж судна Оcean Viking спас 153 мигранта в Средиземном море Экипаж судна Ocean Viking французской неправительственной организации SOS Mediterranee спас в Средиземном море 153 мигранта, дрейфовавших на лодках в центральной части Средиземного моря.
Другие страны
29 апреля 2023 г. 14:32
Экипаж судна Оcean Viking спас 153 мигранта в Средиземном море

Экипаж судна Ocean Viking французской неправительственной организации SOS Mediterranee спас в Средиземном море 153 мигранта, дрейфовавших на лодках в центральной части Средиземного моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу Agence France Presse.

По его данным, Ocean Viking ответил на сигналы тревоги по горячей линии для терпящих бедствие в море и совершил три последовательных спасательных операции, в ходе которых спас 59, 65 и 29 человек соответственно, дрейфовавших на двух деревянных и одной надувной лодке.

Предыдущая операция по спасению мигрантов была проведена экипажем Ocean Viking 1 апреля у берегов Ливии. Тогда удалось спасти 92 мигранта.

Как отмечает Agence France Presse, Средиземное море является самым опасным маршрутом для беженцев, пытающихся попасть в Европу. По данным Международной организации по миграции, в 2022 году в Средиземном море пропали без вести почти 1,5 тыс. мигрантов.

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