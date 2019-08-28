Еврокомиссия заявила о готовности продолжить переговоры с Великобританией по Brexit

Еврокомиссия готова к продолжению переговоров с Великобританией по Brexit, чем раньше страна представит свои конкретные предложения, тем лучше, чтобы успеть провести организованный вывод страны из союза 31 октября текущего года.

Как передает Report, об этом сказала представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева.

"Чем раньше (Британия предоставит свои предложения - ред.), тем лучше, потому что наше рабочее предположение состоит в том, что Brexit должен состояться 31 октября, и что это должно произойти со сделкой, это наш предпочтительный сценарий. И чтобы это произошло, конечно же, чем раньше мы увидим рабочее предложение, тем лучше", - сказала она.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого договора произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС.