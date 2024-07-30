ЕК запросила у Венгрии разъяснения о смягчении визовых требований для РФ и Беларуси

Еврокомиссия (ЕК) запросила разъяснения у Венгрии по поводу смягчения визовых требований для граждан России и Беларуси, чтобы проверить это решение на предмет соответствия нормам ЕС.

Еврокомиссия (ЕК) запросила разъяснения у Венгрии по поводу смягчения визовых требований для граждан России и Беларуси, чтобы проверить это решение на предмет соответствия нормам ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анита Хиппер.

"Еврокомиссия находится в контакте с властями Венгрии по этому вопросу, чтобы прояснить масштабы этой схемы, и не нарушает ли она наши правила, - сказала Хиппер. - Согласно нашей политике, Россия - это угроза безопасности ЕС, поэтому ЕС и его члены должны принимать все меры, чтобы обеспечить безопасность Евросоюза и Шенгенского пространства".