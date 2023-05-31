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ЕК запретила чиновникам делиться закрытой информацией с искусственным интеллектом

ЕК запретила чиновникам делиться закрытой информацией с искусственным интеллектом Еврокомиссия (ЕК) выпустила внутреннюю инструкцию по использованию технологий искусственного интеллекта, в которой запретила чиновникам ЕС делиться еще не опубликованной информацией и личными данными с ИИ.
Другие страны
31 мая 2023 г. 17:44
ЕК запретила чиновникам делиться закрытой информацией с искусственным интеллектом

Еврокомиссия (ЕК) выпустила внутреннюю инструкцию по использованию технологий искусственного интеллекта, в которой запретила чиновникам ЕС делиться еще не опубликованной информацией и личными данными с ИИ.

Как передает Report, об этом сообщает Euractiv со ссылкой на внутренний документ.

"Чиновникам ЕС запрещено делиться любой информацией, которая еще не находится в открытом доступе, или личными данными с доступными онлайн генеративными моделями ИИ", - говорится в публикации.

Портал подчеркивает, что ЕК подготовила документ под названием "Руководство для персонала по использованию онлайн-инструментов генеративного искусственного интеллекта". В нем отмечены риски, связанные с работой сотрудников с чат-ботами, такими как ChatGPT и Bard, или с сервисом по созданию изображений Stable Diffusion.

Также европейских чиновников призвали не полагаться на ИИ из-за вероятных сбоев, соблюдать авторские права и проверять полученный контент на достоверность.

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