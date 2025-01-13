ЕК выразила обеспокоенность ударом ВСУ по компрессорной станции "Турецкого потока"

Евросоюз пока не контактировал с Украиной по поводу удара беспилотников ВСУ по компрессорной станции "Турецкого потока" в Краснодарском крае. Брюссель следит за ситуацией.

Евросоюз пока не контактировал с Украиной по поводу удара беспилотников ВСУ по компрессорной станции "Турецкого потока" в Краснодарском крае. Брюссель следит за ситуацией.

Как передает Report, об этом в ходе пресс-конференции заявила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.

По ее словам, любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают обеспокоенность.

Отметим, что Минобороны России сегодня сообщило об атаке 9 украинских БПЛА по компрессорной станции "Русская", которая обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". По данным ведомства, все дроны сбили ПВО, в результате падения осколков одного БПЛА получили незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции.