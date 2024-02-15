ЕК выделит 99 тыс. евро Эстонии для расследования аварии на Balticconnector

Еврокомиссия (ЕК) объявила о решении выделить около 99 тыс. евро департаменту полиции и погранохраны и ВМФ Эстонии для поддержки продолжающегося расследования повреждения газопровода Balticconnector.

Еврокомиссия (ЕК) объявила о решении выделить около 99 тыс. евро департаменту полиции и погранохраны и ВМФ Эстонии для поддержки продолжающегося расследования повреждения газопровода Balticconnector.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении ЕК, опубликованном в четверг в Брюсселе.

"Финансирование из Фонда внутренней безопасности (ISF) дополняет чрезвычайную поддержку, уже предоставленную Финляндии в декабре 2023 года. После диверсии на трубопроводе "Северный поток" комиссия ускорила работу по обеспечению устойчивости критически важной инфраструктуры в трех приоритетных областях: готовность, реагирование и международное сотрудничество", - сказано в сообщении.

ЕК напомнила, что с января 2023 года в Евросоюзе действуют новые правила, касающиеся устойчивости критически важных объектов, а также сетей и коммуникационных систем ЕС. Кроме того, было усилено соответствующее сотрудничество между ЕС и НАТО. В январе 2023 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг создали целевую группу по обеспечению устойчивости критически важной инфраструктуры.