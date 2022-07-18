ЕК выделит 500 млн евро на общую систему заказов оружия для стран ЕС

Еврокомиссия (ЕК) работает над инструментом, который поможет странам-участницам оперативно обновить арсеналы оружия, истощенные из-за поставок Украине. На закупки планируются выделить 500 млн евро в течение двух лет.

Еврокомиссия (ЕК) работает над инструментом, который поможет странам-участницам оперативно обновить арсеналы оружия, истощенные из-за поставок Украине. На закупки планируются выделить 500 млн евро в течение двух лет.

Как передает Report со ссылкой на испанскую газету El Pais, механизм собираются одобрить до 24 июля.

новая система поможет странам не конкурировать, а добиться более выгодных цен и "заложить основу для долгосрочных планов".

В Брюсселе хотят, чтобы практика совместных закупок стала "нормой, а не исключением", отмечает издание.

Участие в закупках — добровольное. В Брюсселе хотят, чтобы рост военных расходов в ЕС и спешка не привели к увеличению цен и несогласованности действий.

Средства могут пойти на пополнение арсеналов и замену систем, оставшихся в Восточной Европе от СССР. В ЕК также считают, что в среднесрочной перспективе средства помогут укрепить противовоздушную и противоракетную оборону.