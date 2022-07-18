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ЕК выделит 500 млн евро на общую систему заказов оружия для стран ЕС

ЕК выделит 500 млн евро на общую систему заказов оружия для стран ЕС Еврокомиссия (ЕК) работает над инструментом, который поможет странам-участницам оперативно обновить арсеналы оружия, истощенные из-за поставок Украине. На закупки планируются выделить 500 млн евро в течение двух лет.
Другие страны
18 июля 2022 г. 13:03
ЕК выделит 500 млн евро на общую систему заказов оружия для стран ЕС

Еврокомиссия (ЕК) работает над инструментом, который поможет странам-участницам оперативно обновить арсеналы оружия, истощенные из-за поставок Украине. На закупки планируются выделить 500 млн евро в течение двух лет.

Как передает Report со ссылкой на испанскую газету El Pais, механизм собираются одобрить до 24 июля.

новая система поможет странам не конкурировать, а добиться более выгодных цен и "заложить основу для долгосрочных планов".

В Брюсселе хотят, чтобы практика совместных закупок стала "нормой, а не исключением", отмечает издание.

Участие в закупках — добровольное. В Брюсселе хотят, чтобы рост военных расходов в ЕС и спешка не привели к увеличению цен и несогласованности действий.

Средства могут пойти на пополнение арсеналов и замену систем, оставшихся в Восточной Европе от СССР. В ЕК также считают, что в среднесрочной перспективе средства помогут укрепить противовоздушную и противоракетную оборону.

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