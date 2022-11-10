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Еврокомиссия выделила 1,69 млрд евро на проект по развитию военной мобильности

Еврокомиссия выделила 1,69 млрд евро на проект по развитию военной мобильности Европейская Комиссия (ЕК) выделила 1,69 млрд евро на реализацию проекта по развитию военно-транспортной инфраструктуры Европейского Союза до 2027 года.
Другие страны
10 ноября 2022 г. 16:50
Еврокомиссия выделила 1,69 млрд евро на проект по развитию военной мобильности

Европейская Комиссия (ЕК) выделила 1,69 млрд евро на реализацию проекта по развитию военно-транспортной инфраструктуры Европейского Союза до 2027 года.

Как передает Report, со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Вэлян.

Новый план позволит странам ЕС быстрее перевозить военную технику и увеличить объемы перевозимых вооружений.

Также новый план действий предполагает улучшение транспортной инфраструктуры военного назначения, новые требования к цепочке поставок топлива для военного транспорта, цифровизацию процессов координации поставок вооружений, укрепление защиты от кибератак и других возможных угроз, а также устранение рисков, связанных с прямыми иностранными инвестициями в критически важную инфраструктуру.

Кроме того, проект позволит ЕС укрепить военное сотрудничество со странами НАТО.

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Версия на английском языке EC allocates 1.69B euros to develop military mobility

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