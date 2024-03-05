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ЕК выделила 1,5 млрд евро на милитаризацию промышленности ЕС до 2027 года

ЕК выделила 1,5 млрд евро на милитаризацию промышленности ЕС до 2027 года Еврокомиссия (ЕК) выделила 1,5 млрд евро на форсированную милитаризацию промышленности Евросоюза в 2025-2027 годах.
Другие страны
5 марта 2024 г. 15:54

Еврокомиссия (ЕК) выделила 1,5 млрд евро на форсированную милитаризацию промышленности Евросоюза в 2025-2027 годах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном документе ЕК о создании Европейской стратегии военной промышленности.

"На Программу развития европейской оборонной промышленности, которая рассчитана на 2025-2027 годы (первая часть реализации Европейской стратегии военной промышленности) будет выделено 1,5 млрд евро из бюджета ЕС, она будет нацелена на нужды достижения высокой готовности военной промышленности", - сказано в документе.

Вторым этапом военно-промышленной стратегии ЕС станет постепенное объединение европейской военной промышленности, вывод ее из-под контроля стран-членов Евросоюза и перевод под контроль ЕК.

"К 2030 году мы должны совместно заказывать 40% вооружений и мы должны расходовать не меньше 50% нашего военного бюджета внутри ЕС", - говорится в документе. Еврокомиссия также предложила "создать новое европейское агентство, ответственное за развитие военной промышленности ЕС - департамент готовности оборонной промышленности".

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