ЕК выделила 1,5 млрд евро на милитаризацию промышленности ЕС до 2027 года

Еврокомиссия (ЕК) выделила 1,5 млрд евро на форсированную милитаризацию промышленности Евросоюза в 2025-2027 годах.

Еврокомиссия (ЕК) выделила 1,5 млрд евро на форсированную милитаризацию промышленности Евросоюза в 2025-2027 годах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном документе ЕК о создании Европейской стратегии военной промышленности.

"На Программу развития европейской оборонной промышленности, которая рассчитана на 2025-2027 годы (первая часть реализации Европейской стратегии военной промышленности) будет выделено 1,5 млрд евро из бюджета ЕС, она будет нацелена на нужды достижения высокой готовности военной промышленности", - сказано в документе.

Вторым этапом военно-промышленной стратегии ЕС станет постепенное объединение европейской военной промышленности, вывод ее из-под контроля стран-членов Евросоюза и перевод под контроль ЕК.

"К 2030 году мы должны совместно заказывать 40% вооружений и мы должны расходовать не меньше 50% нашего военного бюджета внутри ЕС", - говорится в документе. Еврокомиссия также предложила "создать новое европейское агентство, ответственное за развитие военной промышленности ЕС - департамент готовности оборонной промышленности".