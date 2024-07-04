ЕК вводит пошлины до 37,6% на китайские электромобили

Еврокомиссия (ЕК) с 5 июля вводит временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая.

Еврокомиссия (ЕК) с 5 июля вводит временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая.

Как передает Report, информация размещена на сайте ЕК.

Отмечается, что решение принято из-за субсидирования производства в КНР.

Пошлина для BYD составит 17,4%, для Geely - 19,9%, для SAIC - 37,6%. Другие производители, которые сотрудничали в расследовании ЕС, облагаются пошлиной в 20,8%. Для тех, кто не сотрудничал с Брюсселем - 37,6%.

Относительно Tesla сказано, что после обоснованного запроса компания может получить индивидуально рассчитанную ставку для произведенных в Китае электромобилей на этапе принятия окончательного решения по пошлинам. Другие компании также могут запросить пересмотр пошлины.

Временные пошлины будут действовать до четырех месяцев, в течение этого срока должно быть принято окончательное решение путем голосования государств-членов Евросоюза. После этого мера будут действовать пять лет. Предварительные пошлины предполагают предоставление банковских гарантий поставщиками.