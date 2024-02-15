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ЕК: Восстановление Украины обойдется почти в 453 млрд евро

ЕК: Восстановление Украины обойдется почти в 453 млрд евро Восстановление Украины обойдется почти в 453 млрд евро.
Другие страны
15 февраля 2024 г. 12:44
ЕК: Восстановление Украины обойдется почти в 453 млрд евро

Восстановление Украины обойдется почти в 453 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Еврокомиссии.

"Согласно обновленной совместной оперативной оценке ущерба и потребностей, опубликованной сегодня правительством Украины, Группой Всемирного банка, Еврокомиссией и Организацией Объединенных Наций, по состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость реконструкции и восстановления Украины в течение следующего десятилетия составит 486 млрд долларов (452,8 млрд евро) по сравнению с 411 млрд долларов (383 млрд евро), в которые они оценивались год назад", - отмечается в документе.

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Версия на английском языке Ukraine needs $486B to recover, rebuild after nearly two years of war
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın bərpası təxminən 453 milyard avroya başa gələcək

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