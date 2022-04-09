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ЕК: Венгрия нарушит санкции, если будет платить в рублях за газ из России

ЕК: Венгрия нарушит санкции, если будет платить в рублях за газ из России Венгрия нарушит санкции Европейского союза против Москвы, если решит оплачивать российский газ в рублях. Такое мнение в пятницу выразила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Другие страны
9 апреля 2022 г. 08:15
ЕК: Венгрия нарушит санкции, если будет платить в рублях за газ из России

Венгрия нарушит санкции Европейского союза против Москвы, если решит оплачивать российский газ в рублях. Такое мнение в пятницу выразила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она сказала в интервью американской телекомпании CNN

"Предложение (российского президента) Путина перевести расчеты с евро на рубли и затем оплатить счет за газ - это нарушение санкций. Если вы сделаете это, заплатите в рублях, то вы нарушите санкции, вы обойдете санкции, которые мы наложили на Россию", - сказала она.

Глава ЕК добавила, что ЕС ведет переговоры с Будапештом по этой теме. "Пока Венгрия придерживается санкций, так что мы не видим обратного, все в порядке", - заверила фон дер Ляйен.

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