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ЕК в скором времени представит свои предложения по новым санкциям в отношении РФ

ЕК в скором времени представит свои предложения по новым санкциям в отношении РФ Еврокомиссия (ЕК) направит свое предложение странам-членам ЕС о запрете на продажу алмазов из России на рассмотрение.
Другие страны
28 ноября 2023 г. 13:38
ЕК в скором времени представит свои предложения по новым санкциям в отношении РФ

Еврокомиссия (ЕК) направит свое предложение странам-членам ЕС о запрете на продажу алмазов из России на рассмотрение.

Как передает Report, об этом сообщает агентство France-Presse.

"Еврокомиссия приняла предложение, которое будет направлено странам-членам на рассмотрение. Если все 27 стран-членов одобрят его, то могут проголосовать единогласно", - сообщило агентство.

Ранее сообщалось о том, что 12-й пакет санкций в отношении России включит новые списки персональных ограничений из более чем 120 фигурантов, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов, меры по ужесточению контроля за ценами на российскую нефть и шаги по противодействию обходу санкций ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Aİ ölkələri Rusiyadan almaz alışına qadağa qoya bilər
Версия на английском языке EC to soon present its proposals for new sanctions against Russia

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