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Еврокомиссия в октябре представит странам ЕС предложения по расширению сообщества

Еврокомиссия в октябре представит странам ЕС предложения по расширению сообщества Еврокомиссия (ЕК) представит в октябре странам Евросоюза (ЕС) отчет об итогах работы со всеми кандидатами на вступление и предложит план по расширению сообщества.
Другие страны
1 сентября 2023 г. 15:29
Еврокомиссия в октябре представит странам ЕС предложения по расширению сообщества

Еврокомиссия (ЕК) представит в октябре странам Евросоюза (ЕС) отчет об итогах работы со всеми кандидатами на вступление и предложит план по расширению сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели заявил в интервью порталу Euractiv.

"Мы готовы выступить со смелыми предложениями и новыми идеями", - сказал он, указав, что план по расширению ЕС будет представлен "за неделю до октябрьского саммита" объединения в Брюсселе. Ожидается, что первая серьезная дискуссия между лидерами стран сообщества состоится на неформальном саммите в Гранаде в начале октября. Однако, по словам комиссара ЕС, к конкретным решениям о расширении Евросоюза можно будет прийти только в декабре, когда государства объединения как следуют обдумают представленные предложения.

Оливер Вархели также отметил, что план расширения, который будет представлен в следующем месяце, "ускорит интеграцию кандидатов в сообщество". Он будет предусматривать проведение кандидатами реформ в области права и экономики, работу над повышением их инвестиционной привлекательности, а также предоставление им со стороны ЕС финансовой помощи, которая позволит преодолеть отрыв от стран, уже входящих в сообщество.

По словам еврокомиссара, перспектива расширения ЕС к 2030 году "возможна", но для ее реализации сообществу стоит "удвоить усилия".

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