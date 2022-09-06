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ЕК утвердила полную остановку действия соглашения об упрощении визового режима с РФ

ЕК утвердила полную остановку действия соглашения об упрощении визового режима с РФ Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.
Другие страны
6 сентября 2022 г. 17:21
ЕК утвердила полную остановку действия соглашения об упрощении визового режима с РФ

Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в течение недели могут утвердить решение об остановке действия соглашения об упрощении визового режима с РФ.

Представитель ЕК надеется, что не входящие в Шенген Болгария, Румыния и другие страны ЕС также сократят выдачу виз россиянам.

По словам еврокомиссара, граждане РФ столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС, усложнится получение многократных виз. При этом ЕК намерена создать более удобные условия выдачи виз "студентам, журналистам, диссидентам и представителям гражданского общества" РФ.

Еврокомиссия внесла в Совет ЕС предложение о непризнании российских загранпаспортов, выданных на освобожденных территориях Украины.

Как отметил еврокомиссар, страны ЕС получат право отказывать в визе гражданам России, которые "могут угрожать безопасности этих стран и ЕС". По его данным, у россиян сейчас находятся до 1 млн многоразовых шенгенских виз, эти визы могут быть пересмотрены.

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Версия на азербайджанском языке AK Rusiya ilə viza rejiminin sadələşdirilməsi sazişinin tam dayandırılmasını təsdiqləyib
Версия на английском языке EC terminates agreement on visa facilitation with Russia

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