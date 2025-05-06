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ЕК утвердил план отказа от российского газа к 2027 году

ЕК утвердил план отказа от российского газа к 2027 году Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник проект "дорожной карты" по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей.
Другие страны
6 мая 2025 г. 17:55
ЕК утвердил план отказа от российского газа к 2027 году

Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник проект "дорожной карты" по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей.

Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции в Страсбурге член ЕК по энергетике Дан Йоргенсен.

"Сегодня мы утвердили "дорожную карту", и в следующем месяце представим законодательные предложения комиссии", - сказал он.

"Дорожная карта", согласно публикации ЕК, предусматривает "постепенное удаление российской нефти, газа и ядерной энергии с рынков ЕС, что будет происходить скоординированно и безопасно по мере продвижения нашего энергетического перехода".

"Меры были разработаны для сохранения безопасности поставок энергии в ЕС, ограничивая при этом любое влияние на цены и рынки", - сказано в документе.

Ожидается, что ЕС заменит до 100 млрд куб. м природного газа к 2030 году, что означает снижение спроса на 40-50 млрд куб. м к 2027 году. В то же время ожидается, что мощности СПГ увеличатся примерно на 200 млрд куб. м к 2028 году, что в пять раз больше, чем текущий импорт ЕС российского газа.

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