ЕК усилит поддержку оборонной промышленности Евросоюза

Еврокомиссия (ЕК) объявила об усилении помощи европейской оборонной промышленности с принятием программы, предусмотренной регламентом о поддержке производства боеприпасов (ASAP) на 2023-2025 годы.

Еврокомиссия (ЕК) объявила об усилении помощи европейской оборонной промышленности с принятием программы, предусмотренной регламентом о поддержке производства боеприпасов (ASAP) на 2023-2025 годы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в коммюнике ЕК.

"ASAP (Act in Support of Ammunition Production) выделит 500 млн евро на поддержку инвестиционных проектов стоимостью до 1,4 млрд евро, тем самым стимулируя наращивание производства боеприпасов и ракет в Европейском союзе", - говорится в документе.

Еврокомиссия впервые организует конкурс предложений для отбора и финансирования проектов, "улучшающих европейские производственные мощности оборонной продукции и поддерживающих устойчивость соответствующих цепочек поставок". Предполагается, что ASAP "будет устранять узкие места во всех цепочках поставок боеприпасов и ракет в ЕС и Норвегии, поддерживая промышленность в быстрой адаптации к новым рыночным тенденциям и в уменьшении зависимости".

Рабочая программа ASAP состоит из 5 конкурсов заявок со следующими ориентировочными бюджетами: взрывчатые вещества с бюджетом 190 млн евро, порох (144 млн), снаряды (90 млн), ракеты (40 млн), сертификация испытаний и восстановления с бюджетом (4,35 млн).