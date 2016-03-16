ЕК: Турция может ускорить либерализацию виз, выполняя условия ЕС

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ "Либерализация виз для Турции зависит от выполнения четких условий, и единственный способ ускорить процесс - быстрее выполнять соответствующие условия соглашений между Турцией и Евросоюзом".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду на брифинге первый заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс.

"Чтобы успеть к дедлайну, намеченному на июнь, Турции придется прилагать дальнейшие усилия, а именно, все обозначенные требования должны быть выполнены к концу апреля", - сказал он, добавив, что отчет о первых результатах имплементации договоренностей может появиться уже в среду, 16 марта.

"Средства из выделяемых Турции трех милиардов евро уже начали распределяться", - сказал Тиммерманс, уточнив, что эти деньги пойдут непосредственно на помощь беженцам из Сирии - на обеспечение медицинской помощи и доступа к образованию. Когда поток нелегальных мигрантов будет взят под контроль, "обмен" беженцами между ЕС и Турцией не закончится, также добавил Тиммерманс.

Обсуждаемое соглашение между ЕС и Турцией по решению миграционного кризиса предусматривает, что Анкара будет принимать обратно всех без исключения беженцев, которые попадут в Грецию транзитом через турецкую территорию. Взамен Анкара получит ускорение переговоров о визовой либерализации, переговоров о присоединении к ЕС и выделении предусмотренных для нее ранее 3 миллиардов евро.