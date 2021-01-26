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ЕК требует от производителей вакцин выполнять обязательства по поставкам

ЕК требует от производителей вакцин выполнять обязательства по поставкам В Евросоюзе разворачивается скандал, связанный с крупным сокращением поставок вакцины Pfizer, которая уже сертифицирована в ЕС
Другие страны
26 января 2021 г. 16:14
ЕК требует от производителей вакцин выполнять обязательства по поставкам

Западные фармацевтические корпорации, производящие вакцины, которые получили крупные инвестиции Евросоюза, должны в полном объеме выполнять свои обязательства по поставкам в Евросоюз. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в онлайн-формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Европа инвестировала миллиарды, чтобы разработать первые вакцины. Теперь компании должны выполнять свои обязательства", - заявила она.

В настоящее время в Евросоюзе разворачивается скандал, связанный с крупным сокращением поставок вакцины Pfizer, которая уже сертифицирована в ЕС, а также упреждающим объявлении компании AstraZeneca, сертификация препарата которой еще только ожидается на этой неделе, что ее поставки вакцины в ЕС в первом квартале 2021 года будут сокращены на 60%.

Еврокомиссия потребовала от компании объяснений, а также объявила о намерении поставить под контроль любые поставки вакцины, произведенной на предприятиях в ЕС, за пределы сообщества.

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