​ЕК сформировала рабочую группу по борьбе с коронавирусом в Европе

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Европейская комиссия объявила о создании рабочей группы из пяти еврокомиссаров для координации действий по борьбе с распространением коронавируса в Европе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Европейская комиссия выбрала для предоставления финансирования в объеме 47,5 млн евро 17 проектов, направленных на противодействие коронавирусу, в частности на разработку вакцины, сопутствующих методов лечения и диагностики заболевания.

"Еврокомиссия с января предоставила финансирование исследований для борьбы с коронавирусом в объеме 47,5 млн. евро. Это позволило отобрать 17 научных проектов, в которых заняты 136 научных коллективов из Евросоюза и иностранных государств, которые будут работать над разработкой вакцин, новых видов лечения, тестов для быстрой диагностики и систем, способствующих распространению заболевания", - говорится в сообщении ЕК.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название СOVID-2019.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3 042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.