ЕК считает подаренную Путиным Берлускони водку нарушением санкций против РФ

Еврокомиссия (ЕК) прокомментировала информацию итальянских СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин подарил экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони 20 бутылок водки.

Еврокомиссия (ЕК) прокомментировала информацию итальянских СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин подарил экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони 20 бутылок водки.

Как передает Report, представитель ЕК сказал агентству DPA, что поставки российской водки запрещены с апреля.

По информации газеты La Presse, Берлускони ранее заявил, что "немного восстановил отношения" с Путиным. Российский президент якобы сделал ему подарок в виде бутылок водки на 86-й день рождения. Вместе с алкоголем он отправил "очень доброе письмо". Партия Берлускони "Вперед, Италия" отрицает эту информацию. Российская сторона пока не комментировала сообщения итальянских СМИ.