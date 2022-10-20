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ЕК считает подаренную Путиным Берлускони водку нарушением санкций против РФ

ЕК считает подаренную Путиным Берлускони водку нарушением санкций против РФ Еврокомиссия (ЕК) прокомментировала информацию итальянских СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин подарил экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони 20 бутылок водки.
Другие страны
20 октября 2022 г. 13:47
ЕК считает подаренную Путиным Берлускони водку нарушением санкций против РФ

Еврокомиссия (ЕК) прокомментировала информацию итальянских СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин подарил экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони 20 бутылок водки.

Как передает Report, представитель ЕК сказал агентству DPA, что поставки российской водки запрещены с апреля.

По информации газеты La Presse, Берлускони ранее заявил, что "немного восстановил отношения" с Путиным. Российский президент якобы сделал ему подарок в виде бутылок водки на 86-й день рождения. Вместе с алкоголем он отправил "очень доброе письмо". Партия Берлускони "Вперед, Италия" отрицает эту информацию. Российская сторона пока не комментировала сообщения итальянских СМИ.

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