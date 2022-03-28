ЕК рекомендует странам Евросоюза отменить золотые паспорта для граждан РФ и Беларуси

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС рассмотреть возможность отзыва европейских паспортов, которые были предоставлены ранее за инвестиции гражданам России и Беларуси, фигурирующим в санкционных списках.

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС рассмотреть возможность отзыва европейских паспортов, которые были предоставлены ранее за инвестиции гражданам России и Беларуси, фигурирующим в санкционных списках.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК.

"Для устранения рисков Еврокомиссия также рекомендует сегодня государствам-членам ЕС оценить, есть ли необходимость отозвать решения о гражданстве россиян и белорусов, которые были приняты по схеме "золотых паспортов", если они находятся в санкционных списках", — сказала она.

В Европе опасаются, что россияне и белорусы, попавшие под санкции или "оказывающие очевидную поддержку" спецоперации в Украине, могли ранее получить гражданство или привилегированный доступ в ЕС, в том числе свободу передвижения по Шенгенской зоне, в рамках схемы "золотых паспортов".

В принятой рекомендации Еврокомиссия также рекомендовала государствам-членам немедленно отменить все существующие схемы гражданства за инвестиции ("золотые паспорта") и обеспечить четкий контроль для изучения связанных с этим рисков.