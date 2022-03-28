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ЕК рекомендует странам Евросоюза отменить золотые паспорта для граждан РФ и Беларуси

ЕК рекомендует странам Евросоюза отменить золотые паспорта для граждан РФ и Беларуси Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС рассмотреть возможность отзыва европейских паспортов, которые были предоставлены ранее за инвестиции гражданам России и Беларуси, фигурирующим в санкционных списках.
Другие страны
28 марта 2022 г. 15:38
ЕК рекомендует странам Евросоюза отменить золотые паспорта для граждан РФ и Беларуси

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС рассмотреть возможность отзыва европейских паспортов, которые были предоставлены ранее за инвестиции гражданам России и Беларуси, фигурирующим в санкционных списках.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК.

"Для устранения рисков Еврокомиссия также рекомендует сегодня государствам-членам ЕС оценить, есть ли необходимость отозвать решения о гражданстве россиян и белорусов, которые были приняты по схеме "золотых паспортов", если они находятся в санкционных списках", — сказала она.

В Европе опасаются, что россияне и белорусы, попавшие под санкции или "оказывающие очевидную поддержку" спецоперации в Украине, могли ранее получить гражданство или привилегированный доступ в ЕС, в том числе свободу передвижения по Шенгенской зоне, в рамках схемы "золотых паспортов".

В принятой рекомендации Еврокомиссия также рекомендовала государствам-членам немедленно отменить все существующие схемы гражданства за инвестиции ("золотые паспорта") и обеспечить четкий контроль для изучения связанных с этим рисков.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası Rusiya və Belarus vətəndaşlarının "qızıl pasport"larını ləğv etməyi tövsiyə edib
Версия на английском языке European Commission advises EU nations to abolish golden passports for Russia, Belarus citizens

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