ЕК разрешит граничащим с Украиной странам ограничивать импорт сельхозпродукции оттуда

Еврокомиссия (ЕК) на этой неделе представит изменения в торговое законодательство ЕС, которые позволят граничащим с Украиной странам вводить ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из этой страны.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис в интервью газете Financial Times.
"Мы будем думать над тем, как можно предоставить дополнительные гарантии Польше и другим государствам-членам ЕС, и один из способов сделать это - ввести гарантии для конкретных стран", - сказал он.
Он добавил, что предложения ЕК будут опубликованы "на этой неделе" и скорее всего "будут включать меры по защите отдельных стран" от последствий беспошлинного ввоза сельхозпродукции из Украины.