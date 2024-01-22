ЕК разрешит граничащим с Украиной странам ограничивать импорт сельхозпродукции оттуда

Еврокомиссия (ЕК) на этой неделе представит изменения в торговое законодательство ЕС, которые позволят граничащим с Украиной странам вводить ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из этой страны.

Еврокомиссия (ЕК) на этой неделе представит изменения в торговое законодательство ЕС, которые позволят граничащим с Украиной странам вводить ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из этой страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис в интервью газете Financial Times.

"Мы будем думать над тем, как можно предоставить дополнительные гарантии Польше и другим государствам-членам ЕС, и один из способов сделать это - ввести гарантии для конкретных стран", - сказал он.

Он добавил, что предложения ЕК будут опубликованы "на этой неделе" и скорее всего "будут включать меры по защите отдельных стран" от последствий беспошлинного ввоза сельхозпродукции из Украины.