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ЕК разрешит граничащим с Украиной странам ограничивать импорт сельхозпродукции оттуда

ЕК разрешит граничащим с Украиной странам ограничивать импорт сельхозпродукции оттуда Еврокомиссия (ЕК) на этой неделе представит изменения в торговое законодательство ЕС, которые позволят граничащим с Украиной странам вводить ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из этой страны.
Другие страны
22 января 2024 г. 09:41
ЕК разрешит граничащим с Украиной странам ограничивать импорт сельхозпродукции оттуда

Еврокомиссия (ЕК) на этой неделе представит изменения в торговое законодательство ЕС, которые позволят граничащим с Украиной странам вводить ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из этой страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис в интервью газете Financial Times.

"Мы будем думать над тем, как можно предоставить дополнительные гарантии Польше и другим государствам-членам ЕС, и один из способов сделать это - ввести гарантии для конкретных стран", - сказал он.

Он добавил, что предложения ЕК будут опубликованы "на этой неделе" и скорее всего "будут включать меры по защите отдельных стран" от последствий беспошлинного ввоза сельхозпродукции из Украины.

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Версия на английском языке Poland secures EU concession to limit food exports from Ukraine

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