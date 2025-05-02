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ЕК рассчитывает, что Украина будет выполнять меморандум с ЕС по минералам

ЕК рассчитывает, что Украина будет выполнять меморандум с ЕС по минералам Еврокомиссия в связи с недавним заключением сделки Украины с США по природным ресурсам ожидает от Киева и выполнения меморандума по критически важным минералам, подписанного с ЕС в 2021 году.
Другие страны
2 мая 2025 г. 17:11
ЕК рассчитывает, что Украина будет выполнять меморандум с ЕС по минералам

Еврокомиссия в связи с недавним заключением сделки Украины с США по природным ресурсам ожидает от Киева и выполнения меморандума по критически важным минералам, подписанного с ЕС в 2021 году.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила в пятницу официальный представитель ЕК Леа Зубер.

"Согласно нашей предварительной оценке, сделка США и Украины не является эксклюзивной, она не будет иметь последствий для нашего меморандума о взаимопонимании от 2021 года. Украина может сотрудничать с ЕС в этой сфере, мы были бы рады продолжить такое взаимодействие", - сообщила европейский представитель.

Ранее Минфин США подтвердил подписание с Украиной сделки о природных ресурсах. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко уточнила, что соглашение гарантирует сохранение всех ресурсов на территории Украины под контролем Киева. США смогут инвестировать в специальный фонд, в том числе за счет военной помощи, например, поставок систем ПВО. Соглашение должно быть ратифицировано Верховной радой.

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