ЕК рассчитывает, что Украина будет выполнять меморандум с ЕС по минералам

Еврокомиссия в связи с недавним заключением сделки Украины с США по природным ресурсам ожидает от Киева и выполнения меморандума по критически важным минералам, подписанного с ЕС в 2021 году.

Еврокомиссия в связи с недавним заключением сделки Украины с США по природным ресурсам ожидает от Киева и выполнения меморандума по критически важным минералам, подписанного с ЕС в 2021 году.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила в пятницу официальный представитель ЕК Леа Зубер.

"Согласно нашей предварительной оценке, сделка США и Украины не является эксклюзивной, она не будет иметь последствий для нашего меморандума о взаимопонимании от 2021 года. Украина может сотрудничать с ЕС в этой сфере, мы были бы рады продолжить такое взаимодействие", - сообщила европейский представитель.

Ранее Минфин США подтвердил подписание с Украиной сделки о природных ресурсах. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко уточнила, что соглашение гарантирует сохранение всех ресурсов на территории Украины под контролем Киева. США смогут инвестировать в специальный фонд, в том числе за счет военной помощи, например, поставок систем ПВО. Соглашение должно быть ратифицировано Верховной радой.