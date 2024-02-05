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ЕК профинансирует меры по предотвращению конфликтов в Южной Азии

ЕК профинансирует меры по предотвращению конфликтов в Южной Азии Еврокомиссия (ЕК) предоставит грант гражданскому обществу в странах Южной Азии и Мьянме для стимулирования мер по предотвращению конфликтов и обеспечению готовности к кризисам. К участию в проекте планируется привлечь молодежь.
Другие страны
5 февраля 2024 г. 11:24
ЕК профинансирует меры по предотвращению конфликтов в Южной Азии

Еврокомиссия (ЕК) предоставит грант гражданскому обществу в странах Южной Азии и Мьянме для стимулирования мер по предотвращению конфликтов и обеспечению готовности к кризисам. К участию в проекте планируется привлечь молодежь.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Грант разделен на две части - 1,3 млн евро предусмотрены на инициативы в Шри-Ланке и на Мальдивах, 2,6 млн евро - в Бангладеше, Мьянме и Непале.

Европейские специалисты отмечают, что выбранные страны напрямую или косвенно испытывают на себе влияние кризисов на региональном уровне, таких как продолжающиеся гонения представителей народа рохинджа и конфликты в Мьянме, а также трудности в деле внутреннего примирения. Новый проект призван стимулировать меры по урегулированию конфликтов в странах через молодых активистов.

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